Nuit de la chouette Parking salle polyvalente Schlierbach Schlierbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Schlierbach

Nuit de la chouette Parking salle polyvalente Schlierbach, 31 mars 2023, Schlierbach. Nuit de la chouette Vendredi 31 mars, 19h30 Parking salle polyvalente Schlierbach

sur inscription

Hibou ou chouette ? Avec la LPO Alsace, partez à la recherche de ces rapaces nocturnes dans les vergers et découvrez leur mode de vie à travers une conférence et des jeux pour les enfants. handicap moteur mi Parking salle polyvalente Schlierbach 45 rue de Kembs 68440 SCHLIERBACH Schlierbach 68440 Haut-Rhin Grand Est La soirée débutera avec une petite conférence sur la chouette chevêche qui vous présentera ses caractéristiques et comment la repérer sur le terrain.

En parallèle, sera organisé un atelier proposant des bricolages pour enfants. Vous pourrez également disséquer des pelotes afin de découvrir comment se nourrit ce rapace.

A la tombée de la nuit, partez à la découverte des vergers environnants et recherchez les traces des rapaces nocturnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-03-31T22:00:00+02:00 Patrick Weider

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Schlierbach Autres Lieu Parking salle polyvalente Schlierbach Adresse 45 rue de Kembs 68440 SCHLIERBACH Ville Schlierbach lieuville Parking salle polyvalente Schlierbach Schlierbach Departement Haut-Rhin

Parking salle polyvalente Schlierbach Schlierbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schlierbach/

Nuit de la chouette Parking salle polyvalente Schlierbach 2023-03-31 was last modified: by Nuit de la chouette Parking salle polyvalente Schlierbach Parking salle polyvalente Schlierbach 31 mars 2023 Parking salle polyvalente Schlierbach Schlierbach Schlierbach

Schlierbach Haut-Rhin