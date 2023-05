Marche pour tous ! Parking Salle Polyvalente, 7 juin 2023, Saint-Jean-de-Galaure.

Saint-Jean-de-Galaure,Drôme

Départ libre entre 13h30 et 15h ou départ accompagné à 14h15 pour les 9km, à 14h30 pour les 4km, 3km et 1.2km..

2023-06-07 à 13:30:00

Parking Salle Polyvalente

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Free start between 1.30pm and 3pm or accompanied start at 2.15pm for the 9km, at 2.30pm for the 4km, 3km and 1.2km.

Salida libre entre las 13h30 y las 15h00 o salida acompañada a las 14h15 para los 9km, 14h30 para los 4km, 3km y 1,2km.

Freier Start zwischen 13:30 und 15:00 Uhr oder begleiteter Start um 14:15 Uhr für den 9km-Lauf, um 14:30 Uhr für den 4km-, 3km- und 1,2km-Lauf.

