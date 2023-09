La Rando du Fromage Parking salle multi-activites Banon, 23 septembre 2023, Banon.

Banon,Alpes-de-Haute-Provence

Rando VTT au départ de Banon sur les sentiers vers les hautes terres environnantes. Plusieurs circuits, de 16 à 45 km..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

Parking salle multi-activites

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mountain biking from Banon on trails to the surrounding highlands. Several circuits, from 16 to 45 km.

Bicicleta de montaña desde Banon por senderos hasta las tierras altas de los alrededores. Varios circuitos, de 16 a 45 km.

Mountainbike-Tour von Banon aus auf den Pfaden zu den umliegenden Hochländern. Mehrere Strecken, von 16 bis 45 km.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon