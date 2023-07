14 juillet bal, feu d’artifice, repas parking salle des loisirs La Celle-Dunoise, 14 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Participez au bal du 14 juillet, avec feu d’artifice et repas.

Organisé par le Comité des fêtes..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:59:00. EUR.

parking salle des loisirs

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take part in the July 14th ball, with fireworks and dinner.

Organized by the Comité des fêtes.

Participe en el baile del 14 de julio, con fuegos artificiales y cena.

Organizado por el Comité des fêtes.

Nehmen Sie am Ball des 14. Juli mit Feuerwerk und Essen teil.

Organisiert vom Festkomitee.

Mise à jour le 2023-04-28 par Creuse Tourisme