Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 14:30:00

fin : 2023-12-15 L’association Trotte Cailloux vous propose 3 randonnées. Une à St Felix de 6,7km, une autre à Villesèque de 5km, une dernière à Pern de 12km. Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, Pour plus de renseignements : 06 48 12 99 25

Tarif covoiturage 0,07€ / km arrondi à l’€.

Vendredi 01 Décembre :

Randonnée « Autour de ST Felix » de 6,7km à St Felix.

Rendez-vous à 13H30 à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage.

Rendez-vous à 14h15 à St Felix, à l’Église Samedi 09 Décembre :

Randonnée « Dans les vignes de Troteligotte » de 5km à Villesèque.

Rendez-vous à 13H30 à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage.

Rendez-vous à 14h00 à Villesèque au Clos Troteligotte. Vendredi 15 Décembre :

Randonnée « Le Foussal » de 12km à Pern.

Rendez-vous à 13h15 à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage.

Rendez-vous à 13h30 à Pern au cimetière. EUR.

Parking salle des fêtes

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie

