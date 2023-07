Balade à la fraîche àSaint-Martin-du-Puy Parking Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy, 19 juillet 2023, Saint-Martin-du-Puy.

Saint-Martin-du-Puy,Gironde

Randonnée gratuite, guidée et ouverte à tous.

Chacun amène son pique-nique. Prévoir une lampe de poche. Inscription sur place avant le début de la randonnée. Départ à 19h00 précises parking de la salle des fêtes..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:30:00. EUR.

Parking Salle des fêtes

Saint-Martin-du-Puy 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free, guided hike open to all.

Bring your own picnic. Bring a flashlight. Registration on site before the start of the hike. Departure at 7.00 pm sharp from the salle des fêtes parking lot.

Paseo guiado gratuito y abierto a todos.

Traiga su propio picnic. Traiga una linterna. Inscripción in situ antes del inicio del recorrido. Salida a las 19.00 h en punto del aparcamiento de la Salle des fêtes.

Kostenlose, geführte Wanderung, die für alle offen ist.

Jeder bringt sein eigenes Picknick mit. Eine Taschenlampe mitbringen. Anmeldung vor Ort vor Beginn der Wanderung. Abfahrt um 19.00 Uhr pünktlich auf dem Parkplatz des Festsaals.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de l’Entre-deux-Mers