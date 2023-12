Randonnée pédestre Parking salle des fêtes Pezuls Catégories d’Évènement: Dordogne

Pezuls Randonnée pédestre Parking salle des fêtes Pezuls, 17 mars 2024, Pezuls. Pezuls Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo..

Parking salle des fêtes

Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Parking salle des fêtes
Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Parking salle des fêtes Pezuls Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezuls/