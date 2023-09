Balade paysagère « En cheminant vers Saint Wandrille » Parking salle des fêtes l’Oiseau-Bleu, 46 rue de la Coutume, Rives-en-Seine Rives-en-Seine, 15 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Balade paysagère « En cheminant vers Saint Wandrille » Dimanche 15 octobre, 16h00 Parking salle des fêtes l’Oiseau-Bleu, 46 rue de la Coutume, Rives-en-Seine Gratuit sur inscription

Aménagée par le paysagiste Samuel Craquelin, la Fontenelle, petite vallée affluente de la Seine permet de relier Caudebec-en-Caux à Saint Wandrille-Rançon. Le sentier de moins de 2km permet de découvrir progressivement l’Abbaye, son paysage, la faune, la flore.

La valorisation de la commune engagée depuis plusieurs années se poursuit avec la transformation d’une maison en un restaurant, le site exceptionnel, devient le point de rencontre entre la promenade de la Fontenelle et le centre-bourg.

Un moment de convivialité sera proposé après la visite.

Avec Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine ; Zoé et Maxime Cosme de l’agence Atelier Cosme Architecture.

Gratuit sur inscription

RDV parking salle des fêtes l’Oiseau-Bleu, 46 rue de la Coutume, Rives-en-Seine

___________________________________

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

Parking salle des fêtes l’Oiseau-Bleu, 46 rue de la Coutume, Rives-en-Seine 46 rue de la Coutume, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Saint-Wandrille-Rançon Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/evenements/en-cheminant-vers-saint-wandrille/ »}] [{« link »: « https://festivalzigzag.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

© MaN – le Forum