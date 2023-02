Recensement participatif des mares Parking salle des fêtes, 18 février 2023, Le Pin.

Recensement participatif des mares Samedi 18 février, 14h00 Parking salle des fêtes

Gratuit

Venez ainsi découvrir les mares et participer à leur recensement au cours d’une balade sur une commune du territoire.

Parking salle des fêtes Le Pin Le Pin 14590 Calvados Normandie

Mais où sont nos mares ?! Ce milieu indispensable au développement de nombreuses espèces et typique de nos payasges de bocage, est de plus en plus délaissé et oublié. Il est donc important de les connaître pour mieux les préserver. Venez ainsi en apprendre plus sur les mares et participer à leur recensement au cours d’une balade sur une commune du territoire. Prévoir bottes, stylo et smartphone si possible.



