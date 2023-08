Randonnée accompagnée – Club de randonnée de Saint-Jouvent Parking Saint-Jouvent, 16 septembre 2023, Saint-Jouvent.

Saint-Jouvent,Haute-Vienne

Se renseigner auprès des organisateurs sur le parcours. 7 km, 2h. RDV au parking de Saint-Jouvent à 13h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Parking

Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ask the organizers about the route. 7 km, 2h. Meet at Saint-Jouvent parking lot at 1:30pm.

Pregunte a los organizadores por el recorrido. 7 km, 2 horas. Punto de encuentro en el aparcamiento de Saint-Jouvent a las 13:30.

Erkundigen Sie sich bei den Organisatoren nach der Strecke. 7 km, 2 Stunden. RDV am Parkplatz von Saint-Jouvent um 13:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Monts du Limousin