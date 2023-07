Visite du Moulin Bardin parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Firmin des Vignes Visite du Moulin Bardin parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes, 12 juillet 2023, Saint-Firmin des Vignes. Visite du Moulin Bardin 12 juillet – 23 août, les mercredis parking Saint Firmin L’Association de Sauvegarde et d’Animation du Moulin Bardin (ASAMBA) vous ouvre le moulin pour une passionnante visite guidée. Parking face au bar « Le Saint-Firmin » Tarfis : 5€/3€ Contact : asambamilly45@gmail.com

06 47 93 45 90 De 10h à 12h et de 14h à 17h30

Départs toutes les heures parking Saint Firmin amilly 45200 Saint-Firmin des Vignes 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:asambamilly45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Firmin des Vignes Autres Lieu parking Saint Firmin Adresse amilly 45200 Ville Saint-Firmin des Vignes Departement Loiret Lieu Ville parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes

parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-firmin des vignes/