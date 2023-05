À la découverte des chants d’oiseaux parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Firmin des Vignes À la découverte des chants d’oiseaux parking Saint Firmin, 7 mai 2023, Saint-Firmin des Vignes. À la découverte des chants d’oiseaux Dimanche 7 mai, 09h00 parking Saint Firmin Sortie ornithologique et initiation aux chants d’oiseaux avec Christian Chandellier à l’espace naturel des Savoies et des Népruns le dimanche 7 mai à 9h.

Gratuit – RDV sur le parking du bar « Le Saint-Firmin » à Saint-Firmin-des-Vignes.

Contact : 06 15 83 40 16 parking Saint Firmin amilly 45200 Saint-Firmin des Vignes 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T11:30:00+02:00

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Firmin des Vignes Autres Lieu parking Saint Firmin Adresse amilly 45200 Ville Saint-Firmin des Vignes Departement Loiret Lieu Ville parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes

parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-firmin des vignes/

À la découverte des chants d’oiseaux parking Saint Firmin 2023-05-07 was last modified: by À la découverte des chants d’oiseaux parking Saint Firmin parking Saint Firmin 7 mai 2023 parking Saint Firmin Saint-Firmin des Vignes Saint-Firmin des Vignes

Saint-Firmin des Vignes Loiret