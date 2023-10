Sortie pédestre du Club Vosgien Parking rue de Bönnigheim Rouffach, 16 août 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Empruntez les sentiers de randonnées accompagné par les membres qui les entretiennent !

Une balade agréable à travers nos sentiers.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo..

2023-08-16 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

Parking rue de Bönnigheim

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Take a walk along the trails accompanied by the members who maintain them!

A pleasant stroll through our trails

Bring clothes adapted to the weather.

Pasee por los senderos acompañado por los miembros que los mantienen

Un agradable paseo por nuestros senderos.

Por favor, traiga ropa adecuada para el clima.

Begeben Sie sich auf die Wanderwege, begleitet von den Mitgliedern, die sie pflegen!

Ein angenehmer Spaziergang durch unsere Wanderwege.

Bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung mit.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach