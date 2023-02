Opération forêts propres parking route de la vaupalière Canteleu Catégories d’Évènement: Canteleu

Opération forêts propres Dimanche 19 mars, 14h00 parking route de la vaupalière

sur inscription, à partir de 6 ans Animée par la Métropole, l’ONF et leurs partenaires, dans le cadre des Journées Internationales des Forêts.

Les ânes de la Ferme du désert seront à vos côté lors de se ramassage.

Un gouter sera proposé à l'issu du ramassage pour remercier les participants.

2023-03-19T13:00:00+00:00 – 2023-03-19T15:00:00+00:00

