Balade contée au Roc d’Enfer Samedi 16 décembre, 14h00 Parking Roc d’Enfer Gratuit, sur inscription au 05 49 91 71 54

Découvrez l’histoire fascinante de notre planète lors de la balade contée au Roc d’Enfer le samedi 16 décembre à 14h. Traversez 4,6 km, représentant 4,6 milliards d’années d’évolution, dans une expérience mêlant ludique, sensoriel, et poétique. Plongez dans les époques qui ont forgé notre environnement, de la naissance de la Terre jusqu’à nos jours. Une aventure collective, instructive, et immersive, où chaque pas est une exploration des mystères de notre passé. Rejoignez-nous pour cette escapade enrichissante, éveillez votre curiosité, et connectez-vous à la nature d’une manière unique. Inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place dans cette aventure temporelle captivante!

Parking Roc d'Enfer Lathus-Saint-rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 91 71 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

