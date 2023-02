Balade contée : Envolée sauvage Parking Relais Bus Farcy-Balzac, Parc Balzac, 3 juin 2023, Angers.

Balade contée : Envolée sauvage
Samedi 3 juin, 14h00, 16h30

Public familial – Gratuit – Inscription obligatoire

Rendez-vous aux jardins 2023

Parking Relais Bus Farcy-Balzac, Parc Balzac
Angers 49000
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

Prenez le temps de vous arrêter et laissez-vous porter par ce duo. Zabi vous murmure le secret des plantes et des arbres avec leurs légendes, croyances et usages tandis que Guillaume vous conte des histoires pour mettre en lumière les bêtes à poils et à plumes. Entre écoute et partage, pour aller plus loin que vous ne pourriez imaginer ! Avec les Jardins de Zabi, l’Échappée Anjouée et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.



