Écoute ton corps ! [Nuits de la lecture] Parking Raphaël de Barros Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Écoute ton corps ! [Nuits de la lecture] Parking Raphaël de Barros Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans. Écoute ton corps ! [Nuits de la lecture] Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Parking Raphaël de Barros Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00 Petits et grands, les bibliobus vous invitent à venir explorer vos sens pour la Nuit de la lecture… Derrière la Maison du livre, de l’image et du son, sur le parking de Barros, vous pourrez vous essayer à une chorégraphie synchronisée sur un chemin lumineux, à mettre vos sens à l’épreuve pour deviner des odeurs, des textures, des bruits, et toujours profiter de quelques instants de lectures par vos hôtes bibliothécaires. Accès par la traboule ou la salle d’exposition, au rez-de-chaussée ! Parking Raphaël de Barros 17 rue Lenoir Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/place-aux-corps-nuits-de-la-lecture-2/ »}] Nuits de la lecture 3-5 ans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu Parking Raphaël de Barros Adresse 17 rue Lenoir Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 3 Lieu Ville Parking Raphaël de Barros Le Mans Latitude 48.00099 Longitude 0.208584 latitude longitude 48.00099;0.208584

Parking Raphaël de Barros Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/