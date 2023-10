Cet évènement est passé Initiation et éthique photographique naturaliste Parking proche du magasin LED3, 13340 Rognac Rognac Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rognac Initiation et éthique photographique naturaliste Parking proche du magasin LED3, 13340 Rognac Rognac, 3 juin 2023, Rognac. Initiation et éthique photographique naturaliste Samedi 3 juin, 11h00 Parking proche du magasin LED3, 13340 Rognac Gratuit. Lors d’une balade dans le Marais de la Tête Noire située à Rognac (13), nous aborderons des techniques photographiques, le comportement éthique à adopter et les connaissances à savoir afin de concilier cette activité avec le respect de la nature.

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-et-ethique-photographique-naturaliste

