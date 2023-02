Découvrir la forêt avec 3 ânes Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) La Roche-Guyon Catégories d’Évènement: La Roche-Guyon

Découvrir la forêt avec 3 ânes Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum), 1 juillet 2023, La Roche-Guyon. Découvrir la forêt avec 3 ânes Samedi 1 juillet, 14h30 Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) Contrairement aux idées reçues, l’âne est un animal attachant, intelligent et curieux. Bref, un formidable compagnon de marche ! Votre guide vous présentera ses ânes (trois ânes pour l’ensemble du groupe) et vous les préparerez avec lui. Une occasion unique pour découvrir la forêt autrement ! Animation accessible dès l’âge de 3 ans, seuls les enfants de moins de 20 kg pourront monter à tour de rôle sur les ânes, sous la responsabilité de leurs parents (casques fournis).

Prévoir des chaussures fermées, un pantalon et des vêtements adaptés aux conditions météo. Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) Route des crêtes 95780 La Roche Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:30:00+00:00 – 2023-07-01T15:00:00+00:00

