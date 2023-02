Apprendre à identifier les essences d’arbres Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) La Roche-Guyon Catégories d’Évènement: La Roche-Guyon

Apprendre à identifier les essences d’arbres Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum), 15 avril 2023, La Roche-Guyon. Apprendre à identifier les essences d’arbres Samedi 15 avril, 10h30 Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) Vous allez observer les écorces, les feuilles, les fruits…tous les indices permettant de reconnaitre les arbres qui nous entourent, une excellente manière de faire connaissance de ces géants avec lesquels nous cohabitons.

Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature et l’échappée nature Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) Route des crêtes 95780 La Roche Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T08:30:00+00:00 – 2023-04-15T10:30:00+00:00

Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l'Arboretum)
Adresse Route des crêtes 95780 La Roche Guyon
Ville La Roche-Guyon
Age minimum 6
Age maximum 99

