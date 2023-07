Marché nocturne Parking près de l’étang de Courtille Guéret, 19 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Marché nocturne organisé par la commission des agricultrices de la FDSEA de la Creuse avec des producteurs et artisans locaux, animation, restauration….

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Parking près de l’étang de Courtille

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Night market organized by the women farmers’ committee of the FDSEA Creuse with local producers and craftsmen, entertainment, catering…

Mercado nocturno organizado por el comité de mujeres agricultoras de FDSEA Creuse, con productores y artesanos locales, animación, restauración…

Nachtmarkt, organisiert von der Kommission der Landwirtinnen der FDSEA des Departements Creuse mit lokalen Produzenten und Handwerkern, Animation, Verpflegung…

Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Tourisme