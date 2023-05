Le Vallon du Brousset autrement Parking Pont de Camps, 17 juin 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Cheminant le long du gave du Brousset, du nord vers le sud, marchez dans les pas des bergers au fil des siècles à travers les traces de notre plus lointain passé : cujalas, quèbes, cercles de pierre, dolmen, ancienne auberge, un site abandonné d’extraction de pierres de moulin. Partez à la découverte d’une ancienne voie de communication culturelle, économique avec la Vallée de Tena.

Organisé par l’Association des Amis du Musée d’Ossau dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie.

Réservez, places limitées.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Parking Pont de Camps

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Walking along the Gave du Brousset, from north to south, follow in the footsteps of shepherds over the centuries through the traces of our most distant past: cujalas, quèbes, stone circles, dolmen, an old inn, an abandoned site of extraction of mill stones. Discover an ancient cultural and economic communication route with the Tena Valley.

Organized by the Association of Friends of the Ossau Museum as part of the National Archaeology Days.

Reserve, limited places

Recorriendo el Gave du Brousset, de norte a sur, siga las huellas de los pastores a lo largo de los siglos a través de los vestigios de nuestro pasado más lejano: cujalas, quèbes, círculos de piedra, dolmen, una antigua posada, un lugar abandonado de extracción de piedras de molino. Descubra una antigua vía de comunicación cultural y económica con el Valle de Tena.

Organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Ossau en el marco de las Jornadas Nacionales de Arqueología.

Reserve ahora, las plazas son limitadas

Wandern Sie entlang des Gave du Brousset von Norden nach Süden und treten Sie in die Fußstapfen der Hirten im Laufe der Jahrhunderte, vorbei an den Spuren unserer fernsten Vergangenheit: Cujalas, Quèbes, Steinkreise, Dolmen, ein altes Gasthaus und ein verlassener Ort, an dem Steine für die Mühle abgebaut wurden. Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf einem alten kulturellen, wirtschaftlichen Kommunikationsweg mit dem Tal von Tena.

Organisiert von der Association des Amis du Musée d’Ossau im Rahmen der Journées nationales de l’Archéologie.

Reservieren Sie, begrenzte Plätze

