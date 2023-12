Sortie ornithologique « Du bocage à la Claire-Douve » Parking Pointe du Grouin du Sud Vains Catégories d’Évènement: Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:00:00

fin : 2024-02-11

« Les oiseaux des vasières et des prés-salés »

Proposée par Patrick Desgués.

Rendez-vous sur le parking de la Pointe du Grouin du Sud. D’autres sorties sont proposées en mars et avril, consultez l’agenda !.

Parking Pointe du Grouin du Sud Saint-Léonard

Vains 50300 Manche Normandie

