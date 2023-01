Bus numérique Parking Place du Mail Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris

Bus numérique Parking Place du Mail, 3 avril 2023, Lorris. Bus numérique Lundi 3 avril, 09h30, 14h00 Parking Place du Mail Bus numérique Parking Place du Mail Place du Mail, Lorris Lorris Le Bus Numérique se déplace, sur le parking de la place du Mail. C’est un service itinérant équipé d’ordinateurs et de tablettes, offrant un service de proximité et permettant aux seniors de découvrir l’outil informatique : comprendre internet et les possibilités qu’offre cet outil, utiliser correctement la messagerie électronique, aider à l’utilisation des services en ligne des administrations… Ces ateliers sont gratuits et réservés aux seniors. Les participants pourront apporter leur propre matériel s’ils le souhaitent. (Places limitées).

Pour le déroulement de la journée, deux ateliers seront animés, réservation auprès de France Services Lorris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T09:30:00+02:00

2023-04-03T17:00:00+02:00 Pixabay

Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Parking Place du Mail Adresse Place du Mail, Lorris Ville Lorris lieuville Parking Place du Mail Lorris

Parking Place du Mail Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Bus numérique Parking Place du Mail 2023-04-03 was last modified: by Bus numérique Parking Place du Mail Parking Place du Mail 3 avril 2023 Lorris Parking Place du Mail Lorris

Lorris