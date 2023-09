Le Train gourmand du vignoble : parcours Rouffach Parking place de la mairie Eguisheim, 19 septembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Le TGV est le premier train de découverte des paysages du vignoble en Alsace. 5h30 de promenades et de découvertes (vignoble, patrimoine et dégustation) avec un guide. Repas tiré du sac ou restaurant. 3 circuits selon planning. Sur réservation..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 15:00:00. EUR.

Parking place de la mairie

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The TGV is the first train to discover the vineyard landscapes in Alsace. 5h30 of walks and discoveries (vineyard, heritage and tasting) with a guide. Meal in a restaurant or in a bag. 3 circuits according to schedule. On reservation.

El TGV es el primer tren para descubrir los paisajes de viñedos de Alsacia. 5h30 de paseos y descubrimientos (viñedos, patrimonio y degustación de vinos) con guía. Almuerzo para llevar o restaurante. 3 circuitos según horario. Imprescindible reservar.

Der TGV ist der erste Zug zur Entdeckung der Weinbergslandschaften im Elsass. 5,5 Stunden Spaziergänge und Entdeckungen (Weinberge, Kulturerbe und Weinprobe) mit einem Führer. Mahlzeit aus dem Rucksack oder Restaurant. 3 Rundgänge je nach Planung. Auf Reservierung.

