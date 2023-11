Oxygène Cup Parking Pierre La Grosle Guéret, 21 juillet 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Dans le cadre de l’Oxygène Cup venez faire de la randonnée, du Vtt, VAE, de la course à pied..

Départ pour 7km, 9km, 20km et 35 km.

Sur inscription via Yapla jusqu’au 21/07 à 12h ou sur place de 7h à 8h15.

Tarif en fonction de la distance choisie.

Sur place : tombola, souvenir à tous, café et gâteaux d’accueil, ravitaillements sur circuit, ravitaillement du terroir à l’arrivée, zone de lavage vélo.

2024-07-21 fin : 2024-07-21 . .

Parking Pierre La Grosle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Oxygène Cup, come and enjoy hiking, mountain biking, mountain bike, running…

Departures for 7km, 9km, 20km and 35km.

Registration via Yapla by 12 noon on 21/07 or on site from 7am to 8.15am.

Price depends on distance.

On-site: tombola, souvenirs for all, welcome coffee and cakes, refreshments on the route, local produce refreshments at the finish, bike wash area

En el marco de la Copa Oxygène, venga a probar el senderismo, la bicicleta de montaña y la carrera a pie.

Salidas de 7 km, 9 km, 20 km y 35 km.

Inscripciones vía Yapla hasta el 21/07 a las 12h o in situ de 7h a 8h15.

Los precios dependen de la distancia elegida.

En el lugar: tómbola, recuerdos para todos, café y pasteles de bienvenida, avituallamiento durante el recorrido, avituallamiento con productos locales en la meta, zona de lavado de bicicletas, etc

Im Rahmen des Oxygène Cup kommen Sie zum Wandern, Mountainbiken, VAE und Laufen.

Start für 7km, 9km, 20km und 35km.

Nach Anmeldung über Yapla bis zum 21/07 um 12 Uhr oder vor Ort von 7 bis 8.15 Uhr.

Preis je nach gewählter Distanz.

Vor Ort: Tombola, Souvenir für alle, Kaffee und Kuchen zur Begrüßung, Verpflegungsstellen auf der Strecke, Verpflegung aus der Region am Ziel, Fahrradwaschbereich

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Grand Guéret