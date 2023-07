Foret Follies Parking Pierre La Grosle Guéret, 9 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Festival nature au cœur d’une forêt domaniale de 2000 hectares. Création d’un village éphémère comportant des espaces d’animations : artistes, exposants, diverses animations sur le thème de la nature..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

Parking Pierre La Grosle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Nature festival in the heart of a 2000-hectare national forest. Creation of an ephemeral village featuring artists, exhibitors and a variety of nature-themed activities.

Festival de la naturaleza en el corazón de un bosque nacional de 2.000 hectáreas. Creación de un pueblo efímero con zonas de ocio: artistas, expositores, actos diversos sobre el tema de la naturaleza.

Naturfestival inmitten eines 2000 Hektar großen Staatswaldes. Einrichtung eines temporären Dorfes mit Veranstaltungsräumen: Künstler, Aussteller, verschiedene Animationen zum Thema Natur.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grand Guéret