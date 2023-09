RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges,Vosges Circuit de 18,5 km et 750 m de dénivelé avec le Club vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Blaise, La -Roche, Château de la Roche, Chemin des Stations.. Tout public

Mardi 2023-10-03 08:00:00 fin : 2023-10-03 18:00:00. 1.5 EUR.

Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Rue du 12e Régiment d’Artillerie prolongée

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



18.5 km circuit, 750 m ascent, with Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Blaise, La -Roche, Château de la Roche, Chemin des Stations. Circuito de 18,5 km y 750 m de desnivel con el Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Blaise, La -Roche, Château de la Roche, Chemin des Stations. Rundgang von 18,5 km und 750 m Höhenunterschied mit dem Club vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Blaise, La -Roche, Château de la Roche, Chemin des Stations.

