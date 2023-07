RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges, 18 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Circuit de 7,5 km et 290 m de dénivelé. La Pierre de Laître par le sentier de La Chèvre.. Tout public

Mardi 2023-07-18 13:30:00 fin : 2023-07-18 18:00:00. 1.5 EUR.

Parking P2 du palais Omnisports Joseph Claudel Rue du 12e Régiment d’Artillerie prolongée

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Circuit 7.5 km and 290 m ascent. La Pierre de Laître via the La Chèvre trail.

Circuito de 7,5 km con un ascenso de 290 m. La Pierre de Laître por el camino de La Chèvre.

Rundweg von 7,5 km und 290 m Höhenunterschied. La Pierre de Laître über den Pfad von La Chèvre.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES