Randonnée pédestre Parking ô Bison Les Eyzies, 12 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Boucle de Gorge d’Enfer, 8kms. Au profit de la classe de CM1 et CM2, afin de financer un voyage scolaire au courant de l’année. S’inscrire.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Parking ô Bison

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gorge d’Enfer loop, 8kms. For the benefit of the CM1 and CM2 classes, to finance a school trip later this year. To register

Circuito de las Gargantas de Enfer, 8 km. En beneficio de las clases CM1 y CM2, para financiar un viaje escolar a finales de año. Para inscribirse

Boucle de Gorge d’Enfer, 8 km. Zugunsten der Klassen CM1 und CM2, um eine Klassenfahrt im Laufe des Jahres zu finanzieren. Anmelden

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère