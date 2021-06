Parking Nouveau Gare au Théâtre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Parking

du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. On est dans une ville moyenne. Sur le parking de l’hypermarché, quelque chose prend forme… Céline et Laurent ont deux enfants, Élodie et Quentin. Quentin est ami avec Thomas, qui bosse à l’hyper avec Céline. Thomas s’apprête à faire quelque chose qui bouleversera leurs existences, ainsi que celles de Jeanne, Almira, Lamia, Justine, Stéphane, Sylvie, Jules, Amélie, Annabelle, Lydie, Catherine, Baptiste… Parking raconte l’histoire de 17 personnes, d’un hypermarché, de prises de conscience, d’éveils brutaux et définitifs, de chagrins et de joies. La Cie MKCD La mkcd est une compagnie de théâtre. Nos spectacles cherchent à interroger le monde dans lequel nous vivons, à travers des fictions qui tanguent entre l’humour et le drame, lient les deux. Les questions brûlent, et nous on souffle sur les braises. Nous ne cherchons à donner de leçon à personne, mais à partager, dans le plaisir du spectacle, ce qui nous inquiète, nous surprend, nous fait espérer. La mkcd existe depuis 2009, et a une dizaine de spectacles à son actif. Durée : 80 min Pour réserver vos places : [https://www.placeminute.com/festival_theatral/parking,1,35103.html](https://www.placeminute.com/festival_theatral/parking,1,35103.html)

13,99€ plein tarif / 10,99€ tarif réduit

Compagnie MKCD

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T18:20:00;2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T18:20:00;2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:20:00