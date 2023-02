LA MYSTÉRIEUSE FORET DE BONDY Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Clichy-sous-Bois

LA MYSTÉRIEUSE FORET DE BONDY Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy, 8 octobre 2023, Clichy-sous-Bois. LA MYSTÉRIEUSE FORET DE BONDY Dimanche 8 octobre, 14h00 Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy

sur inscription La forêt de Bondy est chargée d’histoire, elle a accueilli des chevaliers, des crapules et des êtres mystérieux, elle fait l’objet de croyances étonnantes. Chemin faisant vous découvrirez son histoire et sa splendeur en début de printemps, tout du moins ce qu’il reste d’un vaste et spacieux noble domaine. Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Allée de Coubron, 93390 Clichy-sous-Bois, France Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T12:00:00+00:00 – 2023-10-08T15:00:00+00:00

Détails Autres Lieu Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Adresse Allée de Coubron, 93390 Clichy-sous-Bois, France Ville Clichy-sous-Bois Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Clichy-sous-Bois Departement Seine-Saint-Denis

Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clichy-sous-bois/

LA MYSTÉRIEUSE FORET DE BONDY Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy 2023-10-08 was last modified: by LA MYSTÉRIEUSE FORET DE BONDY Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy 8 octobre 2023

Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis