Tous aux abris

Tous aux abris Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy, 19 mars 2023, Clichy-sous-Bois. Tous aux abris Dimanche 19 mars, 14h00 Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Venez en famille apprendre à construire des abris ! Avec du bois mort et trois bouts de ficelle, vous saurez vous protéger d’une forte pluie, des rayons du soleil, ou pourrez tout simplement passer quelques heures confortablement installés dans un abri naturel construit de vos propres mains, Parking n° 3 de la Forêt régionale de Bondy Allée de Coubron, 93390 Clichy-sous-Bois, France Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age minimum 5 Age maximum 99

