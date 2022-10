Vu et être vu – Guézy parking marché du guézy 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Vu et être vu – Guézy parking marché du guézy 44500 La baule, 5 novembre 2022, La baule. Vu et être vu – Guézy Samedi 5 novembre, 09h00 parking marché du guézy 44500 La baule

Gratuit: 0

Prévention routière Circulez, il y a tout à voir ! Contrôle gratuit de l’état et de l’éclairage de votre véhicule SANS RENDEZ-VOUS – 22 octobre – Place de l’église d’Escoublac – 29 octo… parking marché du guézy 44500 La baule parking marché du guézy 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Prévention routière Circulez, il y a tout à voir !

Contrôle gratuit de l’état et de l’éclairage de votre véhicule SANS RENDEZ-VOUS – 22 octobre – Place de l’église d’Escoublac

– 29 octobre – Parking des Escholiers

– 5 novembre – Parking du marché du Guézy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T09:00:00+01:00

2022-11-05T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu parking marché du guézy 44500 La baule Adresse parking marché du guézy 44500 La baule Ville La baule lieuville parking marché du guézy 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

parking marché du guézy 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Vu et être vu – Guézy parking marché du guézy 44500 La baule 2022-11-05 was last modified: by Vu et être vu – Guézy parking marché du guézy 44500 La baule parking marché du guézy 44500 La baule 5 novembre 2022 La baule parking marché du guézy 44500 La baule La baule

La baule Loire-Atlantique