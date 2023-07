PROMENONS-NOUS SUR LE SENTIER DES BLAIREAUX Parking Malleray (départ du covoiturage) Sarrebourg, 18 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Balade découverte de 4,5 km dans le bois d’Hilbesheim (covoiturage au départ de la place Malleray à Sarrebourg), proposée par l’Espace Familles.

Découverte du milieu forestier, du blaireau, du vieux moulin, du ruisseau le Bruchbach…

Possibilité de pique-niquer. Chemin non accessible aux poussettes. Gratuit, sur réservation par mail ou téléphone avant le 17/07.

En partenariat avec la Ferme « La Contrée des Minis » de Hilbesheim.. Tout public

Mardi 2023-07-18 09:30:00 fin : 2023-07-18 14:00:00. 0 EUR.

Parking Malleray (départ du covoiturage)

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



4.5 km discovery walk in the Hilbesheim woods (carpooling from Place Malleray, Sarrebourg), organized by Espace Familles.

Discover the forest environment, badgers, the old mill, the Bruchbach stream…

Picnic facilities available. Path not accessible to baby carriages. Free, booking by e-mail or telephone before 17/07.

In partnership with « La Contrée des Minis » farm in Hilbesheim.

Paseo de descubrimiento de 4,5 km por los bosques de Hilbesheim (coche compartido desde la plaza Malleray de Sarrebourg), organizado por el Espace Familles.

Descubra el entorno forestal, los tejones, el antiguo molino, el arroyo Bruchbach…

Posibilidad de picnic. Sendero no accesible para cochecitos de niños. Gratuito, reserva por correo electrónico o teléfono antes del 17/07.

En colaboración con la granja « La Contrée des Minis » de Hilbesheim.

4,5 km langer Entdeckungsspaziergang im Wald von Hilbesheim (Fahrgemeinschaften ab dem Place Malleray in Saarburg), angeboten vom Espace Familles.

Entdeckung der Waldumgebung, des Dachses, der alten Mühle, des Bruchbachs…

Möglichkeit, ein Picknick zu machen. Der Weg ist nicht für Kinderwagen zugänglich. Kostenlos, auf Reservierung per E-Mail oder Telefon vor dem 17/07.

In Partnerschaft mit dem Bauernhof « La Contrée des Minis » in Hilbesheim.

Mise à jour le 2023-07-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG