MARCHÉ TERROIR ET TRADITIONS
Hommarting, 14 juin 2023

Hommarting,Moselle

Le marché du terroir et des artisans s’installe à Hommarting ! Vous y trouverez des produits du terroir comme des productions artisanales.

Il y aura une buvette et le stand de restauration sera tenu par l’association des hôteliers restaurateurs du pays de Sarrebourg.

Une animation musicale à l’accordéon est prévue de 19h000 à 21h00.. Tout public

Mercredi 2023-06-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-14 21:00:00. 0 EUR.

Parking mairie – rue de l’école

Hommarting 57405 Moselle Grand Est



The local produce and crafts market is coming to Hommarting! You’ll find local produce and crafts.

There will be a refreshment stall, and the food stand will be run by the association des hôteliers restaurateurs du pays de Sarrebourg.

Musical entertainment with accordion is scheduled from 7:000 to 9:00 pm.

¡El mercado de productos locales y artesanía llega a Hommarting! Encontrará productos locales y artesanía.

Habrá un puesto de refrescos y el de comida correrá a cargo de la asociación de hosteleros de la región de Sarrebourg.

Habrá música de acordeón de 19.00 a 21.00 h.

Der Markt der Region und der Handwerker zieht nach Hommarting! Hier finden Sie Produkte aus der Region ebenso wie handwerkliche Produktionen.

Es wird einen Getränkestand geben und der Essensstand wird von der Vereinigung der Hoteliers und Gastwirte des Pays de Sarrebourg betrieben.

Von 19.000 bis 21.00 Uhr ist eine musikalische Unterhaltung mit dem Akkordeon vorgesehen.

