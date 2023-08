[ÉQUIDAYS] Baptême de sulky Parking Magniez Merville-Franceville-Plage, 21 octobre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Dans le cadre des Équidays, embarquez sur un sulky double aux côtés de Constance driver expérimenté et laissez vous guider pour une course de trot magique en toute sécurité. Liberté, vitesse, adrénaline sont au rendez-vous de ce baptême en sulky sur la plage de Cabourg ou à la campagne, à travers les bois et entourés de prestigieux haras..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Parking Magniez

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



As part of the Equidays program, climb aboard a double sulky alongside experienced driver Constance and let him guide you through a magical trotting race in complete safety. Freedom, speed and adrenalin are the order of the day for this sulky baptism on Cabourg beach or in the countryside, through the woods and surrounded by prestigious stud farms.

Como parte del evento Equidays, súbase a un sulky doble junto al experimentado conductor Constance y déjese guiar por una mágica carrera de trote con total seguridad. Libertad, velocidad y adrenalina son los ingredientes de este primer paseo en sulky por la playa de Cabourg o por el campo, a través de los bosques y rodeado de prestigiosas yeguadas.

Im Rahmen der Equidays können Sie sich an der Seite des erfahrenen Fahrers Constance in einen Doppelsulky setzen und sich in aller Sicherheit zu einem magischen Trabrennen führen lassen. Freiheit, Geschwindigkeit und Adrenalin sind bei dieser Sulky-Taufe am Strand von Cabourg oder auf dem Land, durch die Wälder und umgeben von prestigeträchtigen Gestüten, an der Tagesordnung.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité