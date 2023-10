Saint-Tropez en mode naturaliste ! Parking Les Salins, 83990 Saint-Tropez Saint-Tropez, 17 mars 2023, Saint-Tropez.

Découvrez le sentier des Douaniers qui longe le bord de mer.

Une balade idéale pour parler à la fois de géologie, de botanique, d’ornithologie et d’histoire !

Au programme : histoire du Massif des Maures qui se découpe à l’horizon ; découverte du maquis, de la flore halophile et de quelques raretés présentes sur le chemin, comme le Palmier nain, la Romulée d’Arnaud ; observation des oiseaux de mer en hivernage ou en migration ; arrêt près des vestiges d’une madrague.

Durée : 8h30

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/saint-tropez-en-mode-naturaliste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T10:30:00+01:00 – 2023-03-17T19:00:00+01:00

Nature Sortie nature