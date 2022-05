Parking Le Grand Parquet, 10 juin 2022, Paris.

Parking

Le Grand Parquet, le vendredi 10 juin à 20:30

Céline et Laurent ont deux enfants, Elodie et Quentin. Quentin est ami avec Thomas. Thomas bosse à l’hyper avec Céline et s’apprête à faire quelque chose qui bouleversera leurs existences, ainsi que celles de Jeanne, Almira, Lamia, Stéphane, Justine, Sylvie, Jules, Amélie, Catherine, Lydie, Annabelle, Baptiste…C’est l’histoire de 17 personnes, d’un hypermarché, d’éveils brutaux et définitifs, de chagrins et de joies. _Parking_ est une comédie dramatique qui se joue en extérieur. Elle parle du sentiment de précarité, voire d’abandon de ceux qu’on appelle « les gens ». Les gens, qui sont souvent les autres que soi, qu’on considère comme une masse dont on sait faire partie et dont on voudrait pouvoir se défaire, quelques fois. Les « gens » des classes moyennes, populaires et précaires, qui ont des préoccupations qu’on voudrait croire à tort éloignées de celles des artistes par exemple, mais qui consistent en une question simple : comment rendre sa vie vivable ? Est-il possible de changer les choses ? Peut-on dire non ? Et à quoi ? Parking fait partie le cycle _Des révoltes_, suivi de _Communes_ et _Chats Chiens Louves_.

Sur inscription

compagnie mkcd – Matthias Claeys

Le Grand Parquet 35 rue d’aubervilliers 75018 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T22:00:00