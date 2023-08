Balades en calèche Parking Lac du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Balades en calèche Parking Lac du Héron Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balades en calèche Dimanche 17 septembre, 14h30 Croisement rue Carpeaux-Chemin du Grand Marais Gratuit Dimanche 17 septembre 2023, montez dans la calèche tirée par les chevaux de M. David, célèbre pour son élevage de traits du Nord, et partez en balade bucolique autour du lac du Héron.

Rdv au croisement de la rue Carpeaux et du chemin du Grand Marais, à côté d’Asnapio.

Plusieurs départs :

14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h Croisement rue Carpeaux-Chemin du Grand Marais Chemin du Grand Marais 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Cousinerie Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

