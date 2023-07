À la découverte d’une zone sanctuaire – ENS LA PALU Parking La Palu Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes À la découverte d’une zone sanctuaire – ENS LA PALU Parking La Palu Saintes, 30 septembre 2023, Saintes. À la découverte d’une zone sanctuaire – ENS LA PALU Samedi 30 septembre, 14h00 Parking La Palu Sur inscription obligatoire (05 46 93 23 47), animation gratuite. Caché au cœur des prairies de La Palu, ce sanctuaire renferme une faune et flore préservées de tout. Découvrez sa nature hors du commun en plein cœur de la Ville de Saintes.

Réservation obligatoire au numéro suivant : 05 46 93 23 47 Parking La Palu 45.739213, -0.627271 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 93 23 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

