Spéléo 1/2 journée : grotte d’Haitzalde Parking intermarché Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Dans une cavité de type horizontale, sans aucune difficulté technique, je vous propose une balade souterraine qui permettra à la fois d’appréhender les phénomènes de formation d’une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions) et d’adopter des positions inhabituelles tout au long d’une progression variée (étroitures, reptation, petites escalades…) Deux passages étroits dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

Parking intermarché

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a horizontal cave, without any technical difficulty, I propose an underground walk which will allow you to apprehend the phenomena of formation of a cave (limestone, cracks, erosion and concretions) and to adopt unusual positions throughout a varied progression (narrownesses, crawling, small climbs…) Two narrow passages in this cave. 2h in the cave. From 7 years old. Maximum : 10 persons.

En una cueva horizontal sin dificultades técnicas, le propongo un paseo subterráneo que le permitirá conocer la formación de una cueva (caliza, fisuras, erosión y concreciones) y adoptar posturas insólitas a lo largo de la variada progresión (pasos estrechos, gateo, pequeñas escaladas…) Dos pasos estrechos en esta cueva. 2h en la cueva. A partir de 7 años. Máximo: 10 personas.

In einer horizontalen Höhle ohne technische Schwierigkeiten schlage ich Ihnen eine unterirdische Wanderung vor, bei der Sie sowohl die Phänomene der Höhlenbildung (Kalkstein, Risse, Erosion und Konkretionen) als auch ungewöhnliche Positionen während einer abwechslungsreichen Progression (Engstellen, Kriechen, kleine Klettereien…) einnehmen können. Zwei enge Passagen in dieser Höhle. 2 Std. in der Höhle. Ab einem Alter von 7 Jahren. Maximum: 10 Personen.

