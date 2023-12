Marché de Noël Parking Intermarché Aramits, 16 décembre 2023, Aramits.

Aramits Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 15:00:00

Manger une crêpe tout en jouant!

ANIMATIONS pour toutes et tous!

Mais aussi pour les petits creux CREPES, BISCUITS, BOISSONS CHAUDES et PETITES CREATIONS vendu par les enfants de l’association!

Dès 9h : plus de 15 exposants sur le parking d’Intermarché

14h30 : arrivée du Père Noël – séance photo gratuite

15h : balades en poney pour les plus petits.

EUR.

Parking Intermarché Rue des Mousquetaires

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn