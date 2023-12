Cet évènement est passé Escape Game Parking Halle Perrey Arc-lès-Gray Catégories d’Évènement: Arc-lès-Gray

Haute-Saône Escape Game Parking Halle Perrey Arc-lès-Gray, 9 décembre 2023, Arc-lès-Gray. Arc-lès-Gray Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-09

fin : 2024-01-07 . Il y a une vraie aventure à vivre avec Benjamin de France. C’est une première à Arc-lès-Gray.

Vous, agent du MI6, allez fouiller la loge du magicien/espion de fond en comble pour retrouver le cryptex qu’il a mis en sécurité avant de disparaître. Les énigmes déclenchent des mécanismes secrets et des portes dérobées.

Faites l’expérience de vivre une aventure en famille ou entre amis. Débutants ou confirmés, tout le monde y trouve son compte. Rien ne fait peur, vous n’êtes pas enfermés. EUR.

Parking Halle Perrey Rue Louis Chauveau

Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY Détails Catégories d’Évènement: Arc-lès-Gray, Haute-Saône Autres Code postal 70100 Lieu Parking Halle Perrey Adresse Parking Halle Perrey Rue Louis Chauveau Ville Arc-lès-Gray Departement Haute-Saône Lieu Ville Parking Halle Perrey Arc-lès-Gray Latitude 47.45389 Longitude 5.58378 latitude longitude 47.45389;5.58378

Parking Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-les-gray/