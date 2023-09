Marche sportive Parking gymnase Naussannes, 19 décembre 2023, Naussannes.

Naussannes,Dordogne

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous proposent une séance de marche sportive entre 5 et 5,5 km/h de moyenne sans bâton avec échauffements et étirements..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 11:00:00. .

Parking gymnase

Naussannes 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne offer you a session of power walking at an average speed of between 5 and 5.5 km/h without a stick, with warm-ups and stretching.

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne le proponen una sesión de marcha rápida a una velocidad media de entre 5 y 5,5 km/h sin bastones, con calentamiento y estiramientos.

Die Marcheurs de la Vallée de la Dordogne bieten Ihnen einen sportlichen Spaziergang zwischen 5 und 5,5 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Stöcke mit Aufwärm- und Dehnübungen an.

