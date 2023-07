Sortie VTT enfants Parking Guéret, 22 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Dans le cadre de l’Oxygène Cup, c’est l’après-midi des enfants avec une sortie VTT encadrée par groupe.

Inscription via Yapla jusqu’au 21/07 à 12h ou sur place de 12h à 14h15..

2023-07-22

Parking Pierre La Grosle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Oxygène Cup, it’s children’s afternoon with a supervised mountain bike outing for each group.

Registration via Yapla until 21/07 at 12 noon or on site from 12 noon to 2.15pm.

En el marco de la Copa Oxygène, es la tarde de los niños con una salida en bicicleta de montaña supervisada para cada grupo.

Inscripciones vía Yapla hasta el 21/07 a las 12h o in situ de 12h a 14h15.

Im Rahmen des Oxygène Cup ist dies der Kindernachmittag mit einer betreuten Mountainbike-Tour pro Gruppe.

Anmeldung über Yapla bis zum 21/07 um 12 Uhr oder vor Ort von 12 bis 14.15 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Grand Guéret