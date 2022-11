Initiation & Bal Parking Gratuit, Talence (33)

5€

BAL TRAD animé par Trad'Eridera et les Baladoucs SAMEDI 3 DECEMBRE 2022, salle Mozart Talence, place Mozart au profit de l'association ASAM Aquitaine pour Madagascar Le bénéfice dégagé par cette animation est destiné au maintien en zone rurale de jeunes Malgaches par la formation professionnelle : Site : https://asafrance-madagascar.org/asa-madagascar/centre-metiers-ruraux/de 16h à 18h : initiation aux Danses Traditionnelles, de 18h à 19h : pause repas, (restauration possible), de 19h à 21h : Bal Gascon avec quelques reprises des danses vues dans l'initiation.

