Randonnée Monpazier Parking face au garage Renault Monpazier, 17 décembre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous proposent une petite randonnée de 10km.

Les randonnées d’été sont ouvertes à tout public sans obligation de licence. Les chiens sont admis mais obligatoirement tenus en laisse par le propriétaire.

Recommandations importantes : avoir des chaussures adaptées à la randonnée, vêtement de pluie, sac à dos contenant une bouteille d’eau et barres énergétiques, pansements, ….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Parking face au garage Renault

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne propose a short 10km hike.

Summer hikes are open to all, no license required. Dogs are welcome, but must be kept on a leash by the owner.

Important recommendations: shoes suitable for hiking, rain gear, backpack with water bottle and energy bars, bandages, etc.

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne ofrece un corto paseo de 10 km.

Las excursiones de verano están abiertas a todos, sin necesidad de licencia. Se admiten perros, pero el propietario debe llevarlos atados.

Recomendaciones importantes: calzado adecuado para el senderismo, ropa de lluvia, mochila con una botella de agua y barritas energéticas, vendas, etc.

Die Marcheurs de la Vallée de la Dordogne bieten Ihnen eine kleine Wanderung von 10 km an.

Die Sommerwanderungen sind für alle offen, ohne dass eine Lizenz erforderlich ist. Hunde sind erlaubt, müssen aber vom Besitzer an der Leine gehalten werden.

Wichtige Empfehlungen: Für die Wanderung geeignete Schuhe, Regenkleidung, Rucksack mit einer Wasserflasche und Energieriegeln, Verbandszeug, …

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides