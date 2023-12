Balade ornithologique au Bois de Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-l'Abbé Balade ornithologique au Bois de Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé, 2 janvier 2024, Pont-l'Abbé. Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:30:00

fin : 2024-01-02 12:30:00 . Chemin faisant dans le bois, les arbres s’écarteront et nous laisserons entrevoir l’immense estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé, lieu d’accueil d’oiseaux ayant fait le voyage depuis le nord de l’Europe.

Distance : 3 km . Réservation indispensable par téléphone ou en Office de Tourisme. .

Parking face au centre équestre Rosquerno

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par OT Destination Pays Bigouden Sud Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Code postal 29120 Lieu Parking face au centre équestre Adresse Parking face au centre équestre Rosquerno Ville Pont-l'Abbé Departement Finistère Lieu Ville Parking face au centre équestre Pont-l'Abbé Latitude 47.8554076 Longitude -4.1992621 latitude longitude 47.8554076;-4.1992621

Parking face au centre équestre Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-l'abbe/