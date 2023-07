VISITE D’UNE FERME AQUACOLE Parking Etang Lallemand Les Voivres, 26 juillet 2023, Les Voivres.

Les Voivres,Vosges

Découverte le l’étang Lallemand et de l’élevage pédagogique des écrevisses et des truites, suivi d’une dégustation locale.

Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges. Tarif préférentiel Famille pour 2 adultes et 2 enfants

INSCRIPTION IMPÉRATIVE LA VEILLE AU PLUS TARD. Tout public

Mercredi 2023-07-26 14:30:00 fin : 2023-07-26 17:00:00. 5 EUR.

Parking Etang Lallemand

Les Voivres 88240 Vosges Grand Est



Discovery of the pond Lallemand and the educational breeding of crayfish and trout, followed by a local tasting.

Financial partnership with the Vosges Departmental Council. Preferential family rate for 2 adults and 2 children

REGISTRATION IMPERATIVE THE DAY BEFORE AT THE LATEST

Descubrimiento del estanque de Lallemand y de la cría educativa de cangrejos de río y truchas, seguido de una degustación local.

Asociación financiera con el Conseil Départemental des Vosges. Tarifa familiar preferente para 2 adultos y 2 niños

DEBE INSCRIBIRSE EL DÍA ANTERIOR A MÁS TARDAR

Entdeckung des Teichs Lallemand und der pädagogischen Aufzucht von Krebsen und Forellen, gefolgt von einer lokalen Kostprobe.

Finanzielle Partnerschaft mit dem Conseil Départemental des Vosges. Ermäßigter Familientarif für 2 Erwachsene und 2 Kinder

ANMELDUNG BIS SPÄTESTENS AM VORTAG UNBEDINGT ERFORDERLICH

